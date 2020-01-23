Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Merkel, göç gündemi ile yarın Türkiye’ye gelecek. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Merkel, Esad ve destekçilerinin İdlib’deki saldırı sonucunda binlerce mültecinin Türkiye sınırına, Türkiye üzerinden de Avrupa’ya yönelmesi konusunu gündeme getirecek. Türkiye hâlihazırda yaklaşık dört milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparken, Merkel’in Erdoğan ile görüşmesinde 2015 yılında Türkiye-AB arasında imzalanan “Mülteci Anlaşması”nın da ajandasında yer alacağı belirtiliyor. Alman Başbakan’ın, bu anlaşmanın korunması gerektiğine dikkat çekeceği, Erdoğan’ın ise yine aynı anlaşma kapsamında AB’nin Türkiye’ye vize serbestîsi, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve AB’ye katılım için yeni fasılların açılması gibi taahhütleri hatırlatacağı ifade ediliyor. Yine, Erdoğan, Suriye’deki mülteci akının durdurulması ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgede oluşturulacak çalışmaları da gündeme getirecek. Ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan’ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılması bekleniyor.