ABD’de hava trafiğini durduran uçuş krizine ilişkin konuşan ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy siber saldırı iddialarına cevap verdi. Duffy “Bir siber saldırıya maruz kaldıysak bunu da sizinle paylaşacağız. Ancak tüm istihbarat ortaklarım bana durumun böyle olmadığını söylüyor” dedi. Duffy, arızanın kesin nedeninin hâlâ bilinmediğini vurguladı.

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ABD'nin sivil havacılık sisteminde yaşanan kriz günlerdir devam ederken, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy hava trafiğini felç eden arıza hakkında konuştu.

"NEDENİ KONUSUNDA NET BİLGİ YOK"

Duffy, "Yaşananların temel nedeni konusunda henüz net bir bilgimiz yok. Sistemimize aşırı yük bindiren o yönlendirici cihaza (router) tam olarak ne olduğunu öğrendiğimde, bunu sizinle kesinlikle paylaşacağım" dedi.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Duffy, arızanın kesin nedeninin hâlâ bilinmediğini aktardı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy

SİBER SALDIRI MI YAPILDI?

Yaşanan arızanın siber saldırıdan kaynaklandığı yönündeki iddialara da cevap veren Duffy, şöyle konuştu:

Bir siber saldırıya maruz kaldıysak bunu da sizinle paylaşacağız. Ancak tüm istihbarat ortaklarım bana durumun böyle olmadığını söylüyor.

68 kez sorunsuz çalıştı, 69’uncuda krize yol açtı! Bakan Duffy’den siber saldırı iddiasına cevap

Duffy, söz konusu yönlendiricinin 69'uncu kurulumunun gerçekleştirildiğini ve önceki 68 kurulumda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Bu kurulumda ise yayın yapmaya ve ağımıza aşırı yük bindirmeye başladı" dedi.

"YAPAY ZEKÂ İDDİALARI ASILSIZ"

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ise yaşanan arızada yapay zekânın rol oynadığı yönündeki spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti.

68 kez sorunsuz çalıştı, 69’uncuda krize yol açtı! Bakan Duffy’den siber saldırı iddiasına cevap

NELER OLMUŞTU?

ABD’de cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen bir arıza nedeniyle ülke genelinde kalkışlar geçici olarak durdurulmuş, yaşanan gelişmeden binlerce uçuş etkilenmişti. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir FAA tesisinde gerçekleştirilen yönlendirici değişikliğinin ardından Teksas eyaletinin Amarillo kentindeki başka bir tesiste de sistemin aşırı veri akışı nedeniyle sorun yaşadığını belirtmişti.

68 kez sorunsuz çalıştı, 69’uncuda krize yol açtı! Bakan Duffy’den siber saldırı iddiasına cevap

Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı veri göndererek sistemleri yük altında bıraktığını aktaran Duffy, daha önce binlerce kez sorunsuz şekilde gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında bu kez neden sorun yaşandığının henüz belirlenemediğini ifade etmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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