Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde camilere yönelik bomba ihbarları artarken, son iki günde 5 cami için bomba ihbarı yapıldı. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe, Unna ve Bielefeld camilerine yönelik bomba tehdidinin ardından bugün de Aachen Yunus Emre Camii’ne benzer nitelikte elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

Aachen DİTİB Yunus Emre Camii 2. Başkanı Süleyman Zembilci, sabah saat 09.50’de fark ettiği maili emniyet birimleriyle paylaştığını ifade ederken, saat 10.00 sıralarında da polisin camiye gelerek, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığını ve uzman ekiplerle arama yaptığını söyledi. Zembilci, öğle ve ikindi namazında ibadete kapalı tutulan camide, aramanın sürdüğünü kaydetti.