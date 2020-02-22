Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde, şehit edilen Filistinlinin, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin El-Esbat Kapısı yakınlarında polislere yönelik "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edildi.

Haberde, polisin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir kadının da yaralandığı kaydedildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri ise İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.