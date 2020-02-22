Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Bangladeş’in Cox’s Bazar’ın Teknaf kentinde yaşayan Marium Aktar, bu yıl ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen ortaokul final sınavına giriyor. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Marium’in sınav telaşı sürerken, dün gece saatlerinden annesinden acı haber geldi. Annesini kaybeden acılı genç, liseyi kazanmak için önceden belirlenmiş sınav takvimine göre bugünkü sınava girmek zorunda kaldı. Bu durumda bir karar vermek zorunda kalan acılı genç, annesinin naaşını komşularına emanet edip sınava koştu. Sınavda aklı vefat eden annesinde kalan Marium, gözyaşlarına hakim olamadı. Sınav görevlilerini de duygulandıran genç kız, sınav bitiminde annesini toprağa verdi.