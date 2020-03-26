İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157 artarak, 2 bin 234'e yükseldi.
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2234'e yükseldi
26.03.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157 artarak, 2 bin 234'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,
691184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691184.aspx
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