İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 690'a çıktı
28.03.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
691832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691832.aspx
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