İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi
29.03.2020 - 12:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,
692061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692061.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER