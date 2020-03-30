Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler almaya devam ediyor. İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu. İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, tedbirler kapsamında cenaze namazlarını kılmazken, 2 Müslüman doktor çalıştıkları hastanede korona virüs nedeniyle vefat ederken, doktorlar için cenaze namazı kılındı.
Koronadan dolayı hayatını kaybeden 2 Müslüman doktor için cenaze namazını kılındı
30.03.2020 - 16:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de bir hastanede çalışan iki Müslüman doktor korona virüs nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazını kılındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ingiltere,koronavirüs,doktor,cenaze,müslüman,
692411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692411.aspx
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