Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisini altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Japonya’da bir haftadır artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle "ikinci dalga" endişesi yaşanıyor, vaka sayısı 1 günde 265 kişi artarak yeni bir rekor kırdı. Yetkililer, bugün yerel saat ile 22.30 itibariyle şimdiye dek ülke genelinde aynı gün içinde karşılaşılan en yüksek vaka sayısı olan 265 yeni vakanın belirlenmesiyle toplam vaka sayısının 3 bin 206'ya yükseldiğini duyurdu. Japonya’da daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından korona virüse yakalanan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 2 bin 494 kişi korona virüse yakalandı.

Yetkililer, 1 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Japonya’da korona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i karantina altında bulunan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere, toplam 78'e yükseldi.