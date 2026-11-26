İspanya'nın İbiza Adası açıklarında binlerce ton yakıt taşıyan Malta bayraklı Med Emre tankeri alabora oldu. Gemideki 17 mürettebat kurtarılırken, hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yakıt sızıntısına karşı harekete geçen İspanya, deniz kirliliğiyle mücadele için ulusal acil durum planını devreye soktu.

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İspanya'nın güneyindeki Algeciras Limanı'ndan Barselona'ya doğru seyreden Malta bayraklı Med Emre adlı kimyasal tanker, İbiza Adası açıklarında alabora oldu.

Elde edilen bilgilere göre tanker, 4 bin 850 ton dizel, 2 bin ton havacılık yakıtı ve 800 ton nafta olmak üzere toplam 7 bin 650 ton yakıt taşıyordu.

7 bin tonu aşkın yakıt taşıyan tanker alabora oldu! Türk mürettebat hayatını kaybetti

46 YAŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Balear Adaları acil durum servisleri, gemide bulunan 17 mürettebatın tamamının kurtarıldığını, ancak hastaneye kaldırılan yedi kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

El Pais, hayatını kaybeden mürettebatın 46 yaşında bir Türk vatandaşı olduğunu yazdı. Gemideki mürettebatın Türk ve Hint vatandaşlarından oluştuğu öğrenildi.

7 bin tonu aşkın yakıt taşıyan tanker alabora oldu! Türk mürettebat hayatını kaybetti

DAKİKALAR İÇİNDE YAN YATTI

Valensiya Kurtarma Koordinasyon Merkezi, çarşamba günü yerel saatle 22.30'da gemiden yardım çağrısı aldı.

İlk çağrıdan altı dakika sonra geminin su aldığı ve yaklaşık 90 derecelik açıyla yan yattığı bildirildi. Gece yarısı sularında ise tanker alabora olarak kısmen suya gömüldü.

Geminin neden battığı henüz bilinmiyor.

7 bin tonu aşkın yakıt taşıyan tanker alabora oldu! Türk mürettebat hayatını kaybetti

İSPANYA ACİL DURUM PLANINI DEVREYE SOKTU

Çevre felaketinin önüne geçmek için harekete geçen İspanyol yetkililer, hidrokarbon sızıntılarına müdahale konusunda uzmanlaşmış Clara Campoamor gemisini ve bir keşif uçağını bölgeye gönderdi.

İspanya Denizcilik Genel Müdürlüğü, deniz kirliliğine karşı hazırlanan ulusal acil durum planını en yüksek ikinci seviyede devreye soktu.

Bölgenin Avrupa'nın Copernicus uydu sistemiyle de izlenmesi planlanırken, yetkililer henüz geminin taşıdığı yakıttan kaynaklanan bir sızıntının doğrulanmadığını açıkladı.

2019 yılında inşa edilen yaklaşık 120 metre uzunluğundaki tankerin çift cidarlı yapıya sahip olduğu öğrenildi.

7 bin tonu aşkın yakıt taşıyan tanker alabora oldu! Türk mürettebat hayatını kaybetti

2002'DEKİ ÇEVRE FELAKETİNİ HATIRLATTI

Galiçya açıklarında batan ve yaklaşık 77 bin ton petrol taşıyan tankerden denize 63 bin ton akaryakıt sızmış, İspanya ve Fransa'da yaklaşık 2 bin 900 kilometrelik kıyı şeridi kirlenmişti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan İbiza'nın deniz ekosistemi ise deniz kaplumbağaları, yunuslar ve Akdeniz'e özgü deniz çayırlarına ev sahipliği yapıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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