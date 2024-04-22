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7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail Askeri İstihbarat Şefi istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
7 Ekim&#039;den bu yana bir ilk! İsrail Askeri İstihbarat Şefi istifa etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva istifa kararı aldı. Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Haliva, istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sundu.

"SORUMLULUĞU KABUL EDİYORUM"

Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı. İsrail ordusunda yerine geçecek ismin belirlenmesi gerektiği için Haliva'nın istifasının ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz bilinmiyor.

7 EKİM'DEN SONRA İSTİFA EDEN İLK ÜST DÜZEY ASKERİ İSİM

Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu. İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat verildiği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu tarafından mart başında yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği kaydedilmişti.

Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı aktarılmıştı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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