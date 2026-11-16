Dünya

70 şehit üç yıl sonra defnedildi! Orta Doğu'da vicdan ölmüş

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70 şehit üç yıl sonra defnedildi! Orta Doğu'da vicdan ölmüş
Başlık Resmi70 şehit üç yıl sonra defnedildi! Orta Doğuda vicdan ölmüş

Gazze'de enkaz altından üç yıl sonra çıkarılan ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu 70 Filistinli şehidin naaşı, ailelerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen ve yıkılan binaların enkazından imkânsızlıklar sebebiyle ancak üç yıl sonra çıkarılabilen 70 Filistinli için Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde veda töreni düzenlendi.

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Törene katılan onlarca Filistinli bugün düzenlenecek cenaze merasimi öncesinde gözyaşları içinde sevdiklerine veda etti.

70 şehit üç yıl sonra defnedildi! Orta Doğuda vicdan ölmüş
Başlık Resmi70 şehit üç yıl sonra defnedildi! Orta Doğuda vicdan ölmüş

“ONLARIN VİCDANI ÖLMÜŞ”

İsrail'in 2023'te evine düzenlediği saldırıda 16 yakınını kaybeden Mahmud Muhammed Nebhan, "Artık Orta Doğu ülkelerine seslenmiyoruz. Onların vicdanı ölmüş” dedi.

"KIZIM SU İÇMEDEN ÖLDÜ”

Saldırılarda evini ve 16 yakınını kaybeden bir diğer Filistinli Vail ed-Dibs ise, eşinin enkazdan çıkarıldığını ama 3 yaşındaki kızına ulaşamadıklarını söyledi. Kızının ölmeden önceki son cümlesinin "Su istiyorum" olduğunu, sonrasında çocuğundan ses alamadığını anlatan Dibs, "Kızım su içmeden öldü. Enkaz altında onu bulamadık. Ona ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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