Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 229'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1701 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 35 bin 432'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının ise 9 bin 120 olduğu ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 174'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede 553 yeni vaka tespit edildiği ve toplam Kovid-19 vaka sayısının 16 bin 793'e çıktığı, toplam 3 bin 837 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 47'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 641 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 7 bin 208'e çıktığı, bunlardan 2 bin 466'sının iyileştiği ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 154 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 3 bin 112'ye ulaştığı, 1025 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1311 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 20 bin 201'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 12 olduğu, iyileşen kişi sayısının ise 2 bin 370 olduğu eklendi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 293 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 4 bin 404'e yükseldiğini açıkladı.

Can kaybının 8 olduğu ve 2 bin 27 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.