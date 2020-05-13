Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Badghis bölgelerinde Afgan askerlerini serbest bırakan Taliban, ülkenin doğuda bulunan Laghman şehrindeki karakola saldırarak 20'den fazla Afgan askerini öldürdü. Taliban ayrıca Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde bir korucu komutanın cenaze törenine bombalı saldırı gerçekleştirdi. Yirmi dört kişinin hayatını kaybettiği taarruzda çok sayıda kişi de yaralandı. Üçüncü saldırı ise başkent Kâbil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlendi. Hastanenin yenidoğan bölümünde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada sekiz kişi hayatını kaybetti. Ancak Taliban, hastane saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sadık Sıddıki, Taliban’ın saldırılarına reaksiyon göstererek “Taliban’ın son saldırıları, savaşın devamı ve Afganları öldürme isteklerini vurgulayarak beyan ediyor. Uluslararası ülkelerden bu saldırıyı kınamalarını talep ediyorum. Taliban, şiddete devam ediyor” dedi.