Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülkenin lideri haline gelmesi işlerini desteklemeye devam ediyor.

Donald Trump 2017 yılında yemin ederek başkanlık görevini Barrack Obama'dan devraldı. ABD Başkanı'nın bu tarihten sonra defalarca ülke genelindeki otellerinde konakladı.

BİN 600 GECE, 970 BİN DOLAR

Ailesi, kurmayları ve koruma ekibiyle seyahat eden Trump'ın otel parası resmi görevi nedeniyle ABD hükümetinin bütçesinden karşılanıyor. Başkan Trump'ın yaptığı geziler nedeniyle toplamda en az bin 600 gecelik konaklama ücreti ödendi.

Washington Post'un haberine göre bu konaklamalardan Trump'ın şirketi 970 bin dolar para kazandı. Trump göreve geldiğinde şirketinin kontrolünü büyük oğlu Eric Trump'a devretmişti.

250'DEN FAZLA ZİYARET

Eric Trump daha önce yaptığı açıklamada Trump'la gelen resmi görevlilerden 50 dolar civarı bir para alındığını söylemişti. Ancak habere göre gerçek rakamlar açıklananın en az üç katı.

Donald Trump geride kalan üç yıllık görev süresince kendi otellerine 250'den fazla ziyaret gerçekleştirdi.

DAHA ÖNCE DAVALIK OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'a daha önce haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yabancı devlet görevlilerinin Trump'la iyi ilişkiler kurmak için Washington'daki otelinde kaldığı bu nedenle ABD Başkanı'nın haksız kazanç elde ettiği iddia edilmişti.

Temyiz mahkemesi Tump'ın Washington'daki otelinden anayasaya aykırı bir şekilde kar sağladığını iddia eden davada Trump'ı haklı bulmuştu.

GOLF KULÜBÜNDE GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı 2019 yılında gerçekleştirdiği İrlanda ziyaretinde Başbakan Leo Vradkar'la ülkedeki golf sahasında görüşmek istemişti.

Trump'ın bu talebine İrlandalı yetkililer sıcak bakmayınca ikili Shannon'dakki havaalanında görüşmüştü. (NTV)