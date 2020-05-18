Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan’da vaka sayısı 100 bin 340’a ulaştı.

Dünyada salgından en çok etkilenen 11'inci ülke olan Hindistan'da virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 155’e yükseldi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'da salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 33 bin 53'e yükselirken, bu eyaleti 11 bin 379 vaka ile Gucerat, 11 bin 224 vaka ile Tamil Nadu izledi.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent bölgesinde Covid-19 vaka sayısı 10 bin 54 oldu.

Öte yandan, Cammu Keşmir bölgesinde Covid-19 vaka sayısı 1183'e yükselirken, salgın dolayısıyla 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sokağa çıkma yasağı ay sonuna kadar uzatılmıştı

Hindistan’da yeni tip koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı dün bir kez daha uzatılmış ancak eyaletlere, kısıtlamalara tabi olan bazı ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili daha fazla karar hakkı verileceği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı belirtilmiş ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni karara göre, hava yolu ve metro seferlerinin yapılmayacağı, eyaletler arası tren seferlerinin ise bazı kısıtlamalarla süreceği ifade edilmişti.

Sokağa çıkma yasağı süresince okullar, oteller, restoranlar, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak.