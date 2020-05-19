Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zelenski, Kırım Tatarlarının sürgününün 76’ncı yıl dönümü sebebiyle Kırım Tatarlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Devlet Başkanı Zelenski, Ramazan ve Kurban bayramlarına ‘resmî bayram’ statüsü verilmesini öngören kararnameyi önümüzdeki günlerde imzalayacağını bildirdi.

1944 yılında yaşanan Kırım Tatar sürgünü hakkında konuşan Zelenski, “Sürgünün, Kırım Tatar halkının yaşadığı en korkunç trajedilerden biri olduğunu biliyoruz. Yüz binlerce Kırım Tatar ailesi kendi vatanlarından sürgün edildi. Hayatını kaybedenleri ebediyen hatırlayacağız” dedi.

Kırım Tatar halkının temsilcilerinin en yüksek diplomatik seviyede temsil edilmesi gerektiğini de belirten Zelenski, bu sebeple Emine Dzhaparova’nın dışişleri bakan yardımcısı görevine getirileceğini açıkladı.

Ukrayna’da 2 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor.