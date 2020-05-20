Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Parwan ilçesinde bulunan bir camiye vatandaşların akşam namazı ve iftar için toplandığı sırada saldırı gerçekleşti. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırı, ABD'nin Afganistan'da bulunan en büyük askeri üssüne yakın bir köyde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Tarik Arian, “Taliban teröristleri, cinayetlerine bu akşam Çınar Khalazaii köyünde namaz kılanlara ateş açarak devam ettirdi" diyerek Taliban'ı suçladı.

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mujahid ise olayla ilgili kısa bir görüntü yayınlayarak devleti suçladı. Mujahid “Kabil yönetimin lafta milli istihbarat güçleri bu akşam iftar sofrasına oturan 9 sivili şehit etti" İfadelerini kullandı.