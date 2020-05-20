Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Mayıs'ta hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıkacak. İsrail'de Kudüs Bölge Mahkemesi, yargılanacağı davanın ilk duruşmasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mahkemeye katılmama yönündeki talebini reddetti. Yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun diğer tüm sanıklar gibi görevini yerine getirmesi ve duruşmaya katılması gerektiği ifade edildi.

Başbakan Netanyahu, korumalarıyla birlikte duruşmaya katılması durumunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde getirilen sosyal mesafe kuralına uyulamayacağını ifade ederek dün mahkemeden duruşmaya katılmama yönünde talepte bulunmuştu.

Duruşma Covid-19 nedeniyle ertelenmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu aleyhinde 21 Kasım 2019'da dava açılmış, dava açılmasına yönelik izin için geçtiğimiz 2 Aralık'ta Meclise başvurulmuştu. Netanyahu ise 1 Ocak'ta dokunulmazlık talebinde bulunurken 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti. Söz konusu gelişme üzerine Başsavcı Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu. Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta işgal altındaki Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Netanyahu'nun duruşması virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 24 Mayıs'a ertelenmişti.