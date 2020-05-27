Libya'da darbeci Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı milisleri Trablus ve Terhune'den çekilmeye başladı. Çekilen Rus milislerinin bir konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi. Çok sayıda askeri aracından ve yaklaşık 3 bin milisten oluşan konvoyunun Beni Velid kentinden geçerek El Cufra kentine doğru ilerlediği belirtildi.
Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi
27.05.2020 - 17:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trablus,Terhune,rus,asker,
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