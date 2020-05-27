Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'da darbeci Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı milisleri Trablus ve Terhune'den çekilmeye başladı. Çekilen Rus milislerinin bir konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi. Çok sayıda askeri aracından ve yaklaşık 3 bin milisten oluşan konvoyunun Beni Velid kentinden geçerek El Cufra kentine doğru ilerlediği belirtildi.