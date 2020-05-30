Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz yolcu taşıma kapasitesi ile dünyanın en geniş elektrikli uçağını geliştiren MagniX şirketi, uçağı ilk kez dün Washington eyaleti semalarında test etti. Bir pilot tarafından Moses Gölü üzerinde gerçekleştirilen test uçuşu yaklaşık 30 dakika sürdü. MagniX, 2021 senesinin sonunda bu uçağın 160 kilometre menzile sahip olacak versiyonunu hizmete sunmayı planlıyor. MagniX'in CEO'su Roei Ganzarski de 15 yıl içinde 1600 kilometre mesafe içindeki tüm uçuşlarda elektrikli uçak kullanılacağına inandığını söyledi.