Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD’de beyaz bir polis memurunun yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna dizini bastırması sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki siyahi George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protesto gösterileri küreselleşiyor. İngiltere, Almanya, Kanada ve Floyd protestocularıyla dayanışma gösterileri düzenlendi. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu birçok lider ABD'de yaşanan olaylarla ilgili endişeli olduklarını belirten mesajlar yayınladı.

İşte dünyanın nasıl tepki verdiğine bir bakış.

İNGİLTERE: Koronavirüs sebebiyle kitlesel toplantılar yasak olmasına rağmen yüzlerce kişi Londra'da Floyd'un ölümünü protesto etmek için yürüdü. Göstericiler Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplandı ve Floyd'un anısına birlikte diz çökerek “George Floyd için Adalet”, “Siyahların Hayatı Değerlidir” şeklinde sloganlar attı. İngiltere’deki adaletsizlik ve ırkçılığı da dile getiren bazı protestocular Londra'daki ABD Büyükelçiliği'ne de yürüdü. Yüzlerce kişi Manchester kentinde de benzer yürüyüş ve protestolar gerçekleşti. Bu hafta İngiltere'de daha fazla protesto gerçekleşmesi bekleniyor.

ALMANYA: Protestocular, Berlin’deki Brandenburg Kapısı önünde polis şiddetine karşı yürüdü. Cumartesi günü ise bir grup Floyd'un ölümünü protesto etmek için Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'ni kuşatmıştı.

KANADA: Toronto’da polisin müdahale ettiği sırada 24. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki siyahi kadın Regis Korchinski-Paquet'in şüpheli ölümü halkı öfkelendirdi. Çarşamba günü meydana gelen olay sonrası Korchinski-Paquet'in ölümünün aydınlatılması için gösteriler düzenleyen halk “Regis için Adalet” yazan pankartlar taşıdı. Kanada, ABD ve dünyada ırkçılığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İTALYA: Floyd'un ölümünü protesto etmek için perşembe günü Milano'daki ABD konsolosluğu dışında toplanan İtalyan protestocular, boğulmayı temsilen elleriyle boğazlarını tutarak oturma eylemi yaptı.

BREZİLYA: Başkent Rio de Janerio’da hükûmet sarayı önünde toplanan yüzlerce gösterici, ülkenin Favela adıyla bilinen yoksul mahallerindeki siyahilere polisin davranışlarını protesto etti.

LİDERLERDEN AÇIKLAMALAR

Dünya liderleri de ABD’de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Floyd'un ölümü ve protestolar üzerine düzenlediği basın toplantısında “Farklı geçmişlere sahip birçok Kanadalı, tüm Kanadalılar gibi ABD'den şok ve dehşetle gelen haberleri izliyor” dedi. Trudeau “Siyah karşıtlığı ve ırkçılık ABD'de olduğu gibi Kanada'da da var biliyorum. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Afrika Birliği üye devletlerini temsil eden Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat imzalı “ABD'de kolluk kuvvetleri tarafından George Floyd'un öldürülmesini şiddetle kınıyor, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunmak istiyoruz" yazılı açıklama yayınlandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab "Diğer dünya liderlerinin veya ABD başkanının yaptığı yorum veya basın açıklamaları hakkında konuşmayacağım. Ancak, George Floyd'a olanların görüntüleri, Amerika'daki isyan ve bazı şiddet olayları çok üzücü" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Floyd'un ölümüne ilişkin "Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Twitter'dan “İran'ın eş cinsel insanlara, kadınlara ve Yahudilere yönelik kötü muamelesini” eleştiren açıklamasında “İran” olarak ifade edilen yerleri “ABD” şeklinde değiştirerek tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı "Bu olay, bir dizi kanunsuz davranış ve haksız şiddette bulunan ABD kolluk kuvvetlerinin ilk eylemi değil. Amerikan polisi böyle yüksek profilli suçları çok sık işliyor" dedi. Çin ise Hong Kong’daki olayları eleştiren ABD’ye misilleme yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Hong Kong'la ilgili bir tivitine “Nefes alamıyorum” diye yorum yaptı.

40 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

George Floyd için bir haftadır düzenlenen protesto gösterilerinde şiddet olaylarının artması üzerine 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 15 eyalette Ulusal Muhafız birlikleri göreve çağrıldı. Indianapolis’teki gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda iki kişi hayatını kaybetti. Gösterilerde; aralarında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara'nın da bulunduğu 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.