Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, kendisinin de katıldığı Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı ve 19 Haziran'da Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine ilişkin izlenimleri ile Türkiye'nin bu süreçte aldığı "güvenli turizm" tedbirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eşi Jane Lady Chilcott ile Antalya'daki etkinliğe katılma fırsatı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Chilcott, etkinliğin amacının, havalimanlarında ve turistik yerlerde Kovid-19'un yayılmasını önlemek üzere alınan tedbirler hakkında büyükelçileri bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Chilcott, "Ziyaret son derece faydalı oldu. Türkiye'ye seyahatin güvenli olmasını sağlamak için yetkililerin almakta olduğu tedbirleri bizzat yerinde görmek gerçekten değerliydi." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Güvenli Turizm Sertifikalandırma Programı"yla ilgili bir sunum yaptığını aktaran Chilcott, Ersoy'un, Bakanlığın ve ilgili hükümet organlarının, hijyen ve sağlık standartlarını sağlamak için şart koştuğu 130 kriteri ayrıntılarıyla anlattığını kaydetti.

Chilcott, "Turistlerin güvenliğini sağlamak için havalimanlarında ve otellerde bu kuralların ne kadar sıkı uygulandığını görmekten çok etkilendim." dedi.

"İngiliz turist sayısındaki ivmenin devam edeceğini umuyorum"

İngiliz hükümetinin, geçen hafta uluslararası seyahat konusundaki kararlarında birtakım değişiklikler yaptığına işaret eden Chilcott, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bugüne kadar virüsün kontrol altında tutulmasında göstermiş olduğu başarıyı dikkate alarak ve 'Güvenli Turizm Sertifikalandırma Programı'nın ne kadar titiz uygulandığını gördükten sonra Türkiye'ye seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyemizi kaldırdık. Artık Türkiye'den Birleşik Krallık'a gelen kişilere 14 günlük bir karantina uygulamayacağız.

Bu yaz, turizmin Kovid-19'dan olumsuz etkileneceği bir gerçek ama Birleşik Krallık hükümetinin bu son kararının ardından Britanyalı turistler için Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil yeri olmaya devam edeceğini umuyorum."

Chilcott, son iki yılda Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında çok keskin artış olduğunun altını çizerek, 2018'de 2,3 milyon ve geçen yıl ise 2,5 milyonun üzerinde İngiliz turistin Türkiye'ye geldiği bilgisini paylaştı.

Bu ivmenin gelecek yıllarda da devam edeceğini umduğunu vurgulayan Chilcott, "Ben de valiler, il emniyet müdürleri ve yerel makamlarla görüşmek ve Türkiye'ye ziyaretleri sırasında İngiliz turistlerin güvenliğini sağlamak için gösterdikleri çabalardan ötürü kendilerine bizzat teşekkürlerimi iletmek üzere, önümüzdeki haftalarda sahil şeridine ineceğim." diye konuştu.

Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluşmuştu

Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ve diplomatik misyon temsilci ile çok sayıda yabancı gazeteci, Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği etkinlik kapsamında basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen bütün turistlerin, güvenli ve hijyenik koşullar altında tatillerini geçirerek ülkelerine güvenli dönmesi için çalıştıklarının altını çizmişti.