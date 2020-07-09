Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya'nın Mısır ve Sudan'ın itirazlarına rağmen 2011'de Mavi Nil Nehri üzerine inşa etmeye başladığı Hedasi Barajı, tansiyonu iyice artırdı. Afrika Birliği'nin girişimiyle yeniden başlayan üçlü görüşmede Etiyopya'nın katı tavrı görüşmeleri çıkmaza soktu. Kuralları tek taraflı değiştirmek istemesi ve anlaşma olmasa bile Etiyopya'nın barajı bu ay içinde dolduracağı ancak Mısır ve Sudan'ın karşı çıktığı ifade edildi. Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, tamamlandığında Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor. Senelerdir baraja yılda ne kadar su doldurulacağı ve ne kadar salınacağına ilişkin bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Uzmanlar ise anlaşmanın bölgenin kalkınması için hayati öneme sahip olduğu ve uzlaşı sağlanamazsa yaptırımların ve hatta savaşın dahi devreye gireceğini ifade etti. Hartum Üniversitesinden Doç. Dr. Muhammed Tarık Nur "Mısır, su ihtiyacının neredeyse tamamını karşıladığı Nil’i can damarı olarak görüyor. Uzmanlar yıllardır Orta Doğu’da İsrail, Mısır, Türkiye ve Suriye’nin içinde bulunduğu bölgede bir su savaşı çıkabileceğine dair yorumlarda bulundular. Ancak Etiyopya’nın harbe yol açacak bir anlaşmazlığın merkezinde yer alacağını kimse tahmin edemezdi" dedi. KAHİRE