Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 17 milyon 909 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda önceki gün dünya genelinde korona virüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı. Bir günde 292 bin 527 yeni vaka tespit edildi. Günlük vaka sayılarındaki en çok artış ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşandı. 4 ülke küresel salgında başı çekti. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812 kişi arttı. Geçtiğimiz hafta ise 40 ülkede günlük vaka sayısı rekor kırmıştı. Avusturalya, Japonya, Hong Kong, Bolivya, Sudan, Etiyopya, Bulgaristan, Belçika, Özbekistan ve İsrail vaka sayılarının artışa geçtiği ülkelerin başında geliyor.

BREZİLYA'DA 1.212 KİŞİ ÖLDÜ

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Brezilya'da son 24 saatte 1.212 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 92 bin 475, vaka sayısı 52 bin 383 artarak 2 milyon 662 bin 485'e yükseldi. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından "dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKTI

Meksika'da ise salgında son 24 saatte 688 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 46 bin 688'e yükseldi. Ülke, İngiltere'yi geride bırakarak dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ülkede son 24 saatte 8 bin 458 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 424 bin 637'ye ulaştı. Hükûmet, enfekte kişilerin gerçek sayısının tespit edilen vakalardan daha yüksek olduğunu ifade etti.

İRAN'DA PARKLAR KAPATILDI

İran'ın Meşhed şehrinde yeni tip koronavirüse ilişkin vaka ve can kayıplarındaki artış sebebiyle parklar ve bahçeler ziyaretlere yeniden kapatıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, virüse karşı kabul edilebilir bir aşı bulununcaya çıkana kadar ülkedeki sıkı tedbirlerin devam edeceğini ve talimatlara uymayanların cezalandırılacağını söyledi. Ruhani “Son haftalarda çetin şartlar görülen yaklaşık 10 eyalet bugün tepe noktasını geçti. İnşallah, gelecek günlerde daha istikrarlı ve sakin bir duruma ulaşacağız” dedi.

KİLİSE LİDERİ TUTUKLANDI

Güney Kore'de vakaların yüzde 36’sına yol açan Shincheonji Kilisesi’nin lideri Lee Man-hee hükûmetin salgına yönelik mücadelesini engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Daegu şehrindeki kilisenin lideri, şubat ayında vakalar izlendiği sırada mezhep liderleri ve üyeler ile toplanma yerlerine yönelik ayrıntıları yetkililerden saklamakla suçlanıyor. Kilise ile bağlantılı olarak ülkede vakaların yüzde 36’sını oluşturan 5 bin 200 vakanın tespit edildiği belirtildi. 88 yaşındaki lider Lee Man-hee mart ayı başında yaptığı açıklamada “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” demişti.