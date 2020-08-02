Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

KKTC’deki su sorununun çözümüne yönelik 2015 yılında düğmeye basılmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayında patlayan boru hattının tamir edilmesi için Türkiye harekete geçti. Kiralanan 4 gemi, borunun onarımını yapacak.

Yavru vatana içme ve kullanma suyu temin edilmesi konusunda proje çalışmaları ilk olarak Türkiye ile KKTC arasında 2010 yılında imzalanan ‘KKTC’nin Uzun Vadeli Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma’ ile başlamıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki ‘Deniz Geçişi İsale Hattı’ 2015 yılında devreye alınmıştı. Borunun 9 Ocak 2020’de bir arızaya uğraması sonrası KKTC’ye su iletimi durdurulmuştu.

4 GEMİ GÖREVE HAZIR

Arızanın tespitine yönelik yapılan sualtı incelemeleri neticesinde, 10 adet askılı sistemin değiştirilmesinin gerektiği tespit edildi. Sorunun giderilmesi için öngörülen 10 adet segmentin sökülerek yenilerinin takılmasına yönelik deniz operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için ise spesifik olarak deniz veya açık deniz özellikli sualtı işlerinde kullanılmak üzere tasarlanıp imal edilmiş gemi ihtiyacı doğunca Türkiye gemi arayışına girdi. Bu kapsamda daha önce birçok denizaltı operasyonunda görev yapmış deneyimli mürettebat ile donatılmış Bahama bayraklı ‘Olympıc Challenger’, İtalya bayraklı ‘Ievolı Ivory’, ‘Asso Ventotto’ ve ‘Asso Ventıquattro’ isimli gemiler KKTC’ye su temin edilmesi amacıyla kiralandı.

ÇALIŞMALAR 3 AY BOYUNCA SÜRECEK

Denizaltı uzmanı Türk mürettebatın da görev alacağı onarım operasyonu 3 Ağustos-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk gemicilerle de görüşerek, kiralanan gemilerle aynı özellik ve kapasitede Türk bayraklı bir geminin olup olmadığını da araştırmaya devam ediyor.