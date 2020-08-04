Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyrut'ta liman bölgesinde yer alan bir depoda gerçekleşen patlama, kentin birçok bölgesi sarstı. Lübnanlı bir baba, patlamanın meydana geldiği sırada panik içinde kucakladığı oğlu için güvenli bir yer aradı. Baba, kucakladığı oğlunu can havliyle masanın altına saklayarak korumaya çalıştı. Babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.