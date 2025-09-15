Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da dünyaya seslendi: İslam alemi, İsrail'i durduracak dirayete sahip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Katıldığı zirvede açıklamalarda bulunan Erdoğan, dünyaya bir defa daha İsrail'in durdurulması gerektiği mesajını verdi.

İsrail'in artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirveleri düzenledik. Bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının durdurulması gereken bir tehdit olduğunu dünyaya ilettik. İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e ve İran'a saldırdı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi.

Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

"TÜRKİYE, KATAR'IN HER DAİM YANINDA"

İsrail şimdi de Katar'a saldırdı. Son saldırı, İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirvemizi Doha'da gerçekleştirmemizi bu bakımdan anlamlı buluyorum. Türkiye olarak Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum.

Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphesiz bir gerçektir. BM şartını açıkça ihlal eden, uluslararası hukuka meydan okuyan bu zihniyet, işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir.

Erdoğan, zirveye katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

"İSRAİL, DESTEKÇİLERİ İÇİN DE MALİYET OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin "Büyük İsrail" hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.

Netanyahu katliam şebekesinin kontrolü kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları da olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail'e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır.

Erdoğan, zirveye katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

"İSRAİL EKONOMİK OLARAK DA SIKIŞTIRILMALI"

İsrail'in güçlü bir tepkiyle karşı karşıya kalmadan kısa vadede durmayacağını biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum."

KATAR EMİRİ: BU SADECE KORKAKÇA BİR SALDIRI Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani de İsrail’in Katar’a düzenlediği hava saldırısını “hem egemenliğe açık ihlal hem de korkakça bir saldırganlık” sözleriyle kınadı. İlgili Haber Netanyahu, Katar saldırısının sorumluluğunu üstlendi! ABD teşekkür etti Al Thani, “Netanyahu, Arap bölgesinin İsrail’in etki alanına dönüşmesini hayal ediyor. Bu tehlikeli bir yanılsamadır. İsrail, Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek ve nüfusunu yerinden etmek için çalışıyor.” dedi. SİSİ: FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYIN Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ise “Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik her türlü öneriyi tamamen reddediyoruz. Filistin devletini tanımayan ülkeleri bunu derhal yapmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı. Sisi ayrıca, “İsrail’in kibri, bölgesel güvenliği tehdit ediyor. Katar’a yönelik hain saldırıya karşı Mısır’ın tam dayanışması tamdır.” şeklinde konuştu. IRAK BAŞBAKANI: EŞİ GÖRÜLMEMİŞ İNSANLIK DRAMI Irak Başbakanı, “Katar’a yönelik saldırıyı kınayan birleşik bir Arap ve İslam tutumu sergilenmelidir. Gazze ve Batı Şeria’da yaşananlar artık sadece bir hukuk ihlali değil, eşi görülmemiş bir insanlık dramıdır.” sözleriyle ortak duruş çağrısı yaptı.

"İSRAİL COĞRAFYAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de “Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistin topraklarında İsrail yerleşim yerlerini genişletme planlarını kınıyoruz. İsrail rejimi, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engellemek için umutsuzca Filistin coğrafyasını yeniden şekillendirmeye çalışıyor.” sözleriyle zirvede hitap etti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Katar’daki zirvede yaptığı konuşmada, “Aşırı İsrail hükümetine karşı harekete geçeceğiz. Bugünkü zirvenin, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve ortak güvenlik ile çıkarlarımızın korunması için bu tehlikeye karşı pratik kararlar alması kaçınılmazdır. Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalıdır.” dedi.