Nişanlısı ''yanlışlıkla'' tutuklanınca intihar etmişti! Yetkililerden açıklama geldi

İngiltere’nin Newcastle bölgesinde yaşayan Craig Jackson’ın yanlış kimlik tespiti üzerine tutuklanması sonucu Jackson’ın nişanlısı köprüden atlayarak intihar etmişti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Northumbria Polisi sözcüsü, "Bir soruşturma yürüttük ve tespit edilen eksiklikler için Cherry'nin ailesinden ve Craig Jackson'dan özür diledik.'' ifadelerinde bulundu.

Kan donduran olay, Newcastle’da yaşandı. Aralık 2021’de 'ciddi bir suç davası' soruşturması kapsamında Craig Jackson isimli adam evinden yaka paça alınarak karakola götürülmüştü. 

Jackson’la yeni nişanlanan 31 yaşındaki Cherry Turner, nişanlısının tutuklanması üzerine anksiyete bozukluğu ile birlikte çeşitli sağlık sorunları yaşadı. 

YANLIŞ ADAMI YAKALADIKLARINI SÖYLEDİLER

Northumbria Polis tutuklamanın ardından iki ay sonra bölgede 'ciddi bir suçu' araştırırken 'yanlış adamı yakaladıklarını' itiraf ederek adamı serbest bıraktı. 

İngiltere’de kimlik skandalı! Nişanlısı ''yanlışlıkla'' tutuklanan genç kadın intihar etti - 1. Resim

GENÇ KADIN İNTİHAR ETTİ

Yaşadığı üzüntüyü atlatamayan genç kadın, 1 Temmuz 2022’de Tyne Nehri üzerindeki Redheugh Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.  Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında  jüri, polisin eve yaptığı baskının Turner’ın ''anksiyete bozukluğunu tetiklediği'' kararını verdi.

HEMEN FARK ETMİŞLER

Soruşturmada, polisin yanlış adamı tutukladığını hemen fark ettiği, ancak Jackson'ın suçsuz olduğunu bildirmelerinin iki ay sürdüğü belirtildi. Bu nedenle soruşturmanın henüz bitmediği vurgulandı. Yaşadıkları olay karşısında sarsılan aile üyeleri, bu acının ömür boyu süreceğini belirtti.

Jackson'ın kardeşi Jake Mottram, polisin gerçeği bildiğini savunarak, ''Eğer söyleselerdi Cherry'nin ruh sağlığı bozulmazdı.'' dedi. 

POLİS EKİPLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Northumbria Polisi sözcüsü "Bir soruşturma yürüttük ve tespit edilen eksiklikler için Cherry'nin ailesinden ve Craig Jackson'dan özür diledik. Şimdi soruşturmanın bulgularını dikkatlice değerlendirmek için zaman ayıracağız." ifadelerinde bulundu. 

