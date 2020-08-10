Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus’ta dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yanı sıra muhalif adaylar Svetlana Tikhanovskaya, Anna Kanopatskaya, Andrey Dmitriyev ve Sergey Çereçen yarıştı. Yerel saatle 08.00’de başlayan seçimler 20.00’de sona erdi. Ülke genelinde 6 milyon 844 bin 932 seçmen 44'ü yurt dışında 5 bin 767 sandıkta oy kullandı. Bir adayın oyların yüzde 50’sinden fazlasını aldığı durumda devlet başkanlığını ilan edeceği seçimi Aleksandr Lukaşenko’nun önde götürmesinin açıklanmasının ardından başkent Minsk olmak üzere sabah saatlerinde polis ile muhalifler arasında çatışmalar baş gösterdi. Birçok göstericinin ağır bir şekilde yaralandığı gösteriler hala devam ederken, seçimlere dair resmi rakamlar da yayınlandı.

Lukaşenko resmen yine kazandı

Belarus Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Lidya Yermoshina sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, seçimlere dair resmi verileri aktardı. Seçimlere katılım oranını yüzde 84.23 olarak açıklayan Yermoshina, mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oy oranını yüzde 80.23, Svetlana Tikhanovskaya’nın oy oranını yüzde 9.9, Anna Kanopatskaya’nın oy oranını yüzde 1.68, Sergey Çereçen’in oy oranını yüzde 1.13 ve Andrey Dmitriyev’in oy oranını yüzde 1.04 olarak açıkladı. Bu sonuçlara göre Aleksandr Lukaşenko 6’ncı döneminde de Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerini kazandı.

Çatışmalarda bir ölü

Belarus’ta seçimin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde Belarus’un çeşitli kentlerinde çatışmalar çıktı. Olaylar sırasında bir kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Elde edilen ilk verilere göre, en az 120 kişi de gözaltına alındı.