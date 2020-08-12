Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya krizinin düğümlendiği Sirte ve Cufra'nın Libya hükûmetine çatışmasız teslim edilmesi yönündeki çabalar devam ederken, bir yandan da darbeci milislerin lideri Hafter'e yardım gelmeye devam ediyor. Sahadaki askeri hareketlilikler, Hafter'e Rusya'nın sağladığı "hava köprüsü" desteği sebebiyle askeri seçenek ihtimalinin hâlâ canlılığını koruduğunu gösteriyor. Sirte ve Cufra hava üslerine inen Rus uçaklarının sayısı ve bu uçaklarla taşınan silahlar, milislerin ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin büyük bir çatışmaya hazırlandığına işaret ediyor. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, son bir ay içinde söz konusu havaalanları ve üslere, Hafter'e paralı savaşçı ve silah taşıyan en az 110 kargo uçuşu gözlemlediklerini aktarmıştı. Cumartesi günü iki Rus İlyuşin kargo uçağı Sirte ve Cufra üslerine, pazar günü de Suriye'nin Lâzkiye şehrinden farklı saatlerde kalkan iki İlyuşin-76 uçağı ülkenin doğusundaki Beyda Havaalanı'na iniş yapmıştı.

YENİ MİLİSLER SİRTE'DE

Hafter'e Sudan'dan da destek gelmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) tarafından finanse edilen ve Sudan'dan gönderilen Cancavid milislerine ait 70 araçlık konvoy, Briga bölgesini geçerek Sirte'ye ulaştı.

"S-300 KURULDU" İDDİASI

Ülkedeki Rus askerî varlığı Sirte ve Cufra ile sınırlı kalmazken ülkenin hidrokarbon kaynaklarının yüzde 60'ından fazlasına ev sahipliği yapan 'Petrol Hilali' bölgesindeki Ras Lanuf şehrine de S-300 hava savunma sistemi kurulduğu iddia edildi. Mısırlı yetkililere yakın Twitter hesapları, sosyal medyada paylaşılan ve S-300’lere ait birçok materyalin Ras Lanuf petrol limanı yakınında bulunduğunu gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Söz konusu füzeleri Kahire'nin konuşlandırdığı öğrenildi. S-300'ler başka bir Rus hava savunma sistemi olan Pantsir-S1'lerden daha uzun menzile sahip ve daha gelişmiş sistemler olarak biliniyor. Libya ordusu ülkenin batısında haziran ayında Hafter'e karşı önemli ilerlemeler kaydetmiş ve insansız hava araçlarıyla çok sayıda Pantsir sistemini imha etmişti.