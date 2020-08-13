Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya, 4 ülkeden gelecek ziyaretçilere koronavirüs testini şart koştu. Koronavirüsle mücadelede geldiği noktadan geriye gitmek istemeyen İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya'dan gelenler için koronavirüs testinin gerekli olduğunu açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, Kolombiya üzerinden ülkeye giriş yapmak isteyenlere de izin verilmeyeceğini söyledi. Speranza, "Aldığımız önlemleri ve yaptığımız fedakarlıkları devam ettirmeliyiz. Varılan sonuçları kaybetmemek için aynı yaklaşımla devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalya’da virüsün ortaya çıktığı 21 Şubat'tan bu yana 35 bin 225 ölüm, 251 bin 713 vaka kayıtlara geçti.