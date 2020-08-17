Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 941 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 50.921’e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 57.981 artarak 2.647.663’e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1.919.842 kişi iyileşti.

Brezilya

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 620 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 620 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 107.852’ye, vaka sayısı da 23.101 artarak 3.340.197’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 699.493 vaka ve 26.852 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2.432.456 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.