Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’da geçen sene Christchurch şehrinde bulunan iki camiye silahlı saldırı yapan terörist Brenton Tarrant’ın karar duruşması başladı. En-Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı düzenleyen ve biri Türk 51 kişiyi öldürüp ikisi Türk 49 kişiyi yaralayan Tarrant, kaldığı hapishaneden askerî bir uçak ile duruşmanın yapılacağı yere getirildi. Geniş güvenlik tedbirleri alınırken Tarrant’a kurşun geçirmez yelek giydirildi ve sürekli özel koruma polisleri de yanında oldu.

AİLELERLE YÜZLEŞTİ

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları duruşmaya katılmak ve konuşmak için koronavirüs salgınına rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinden Yeni Zelanda’ya geldi. Terörist Tarrant, karar duruşması öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları ile yüzleşti. Saldırıda hayatını kaybeden Hüseyin el-Umari’nin annesi Janna Ezat, duruşmada söz alarak terörist Tarrant’a hitaben “Affetmeye karar verdim, çünkü bir öfkem veya intikam duygum yok” dedi. Kurbanlardan Ata Elayyan’ın annesi Maysoon Salama ise terörist Terrant'a hitaben “Senin gözünde tek suçları Müslümanlık olan 51 masum insanı öldürme yetkisini kendinde buldun. Seni affedemem” diye konuştu.

AVUKATLARINI AZLETMİŞTİ

Hukukçular, Tarrant’ın geçen ay avukatlarını azletmesi ile kendini savunacak olmasına dikkat çekerek, adalet sistemini kendi amaçları için kullanmasından endişe ettiklerini aktardı. Tarrant, mart ayında ifadesini değiştirmiş ve 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçlamasını kabul etmişti. Hakim Cameron Mander, Tarrant’ın konuşması sonrası hükmü açıklayacak. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin dört günlük yargılamanın ardından ülke tarihindeki en ağır cezayı (müebbet) alması bekleniyor.