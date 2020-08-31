Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde yer alan Balyun kasabasına Esad rejimine bağlı güçler tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 sivil yaralandı. Görgü tanıkları, rejim güçlerinin kasabaya en az 40 top atışı yaptığını iddia etti. Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Esad güçlerinden İdlib’e topçu saldırısı: 7 yaralı
31.08.2020 - 20:12 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından yapılan topçu saldırısında 7 sivil yaralandı. ’nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından yapılan topçu saldırısında 7 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,
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