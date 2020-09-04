Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 3 ay sonra dört kişilik bir ailede Covid-19 tespit edilmesi üzerine üçüncü seviye karantina önlemleri, geçtiğimiz ay geri getirilmişti.

Ülkede 24 Mayıs'tan bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm ise bugün yaşand ve Yeni Zelanda'da Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 23'e yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 50'li yaşlarında Auckland'ya yaşayan adama geçtiğimiz Ağustos ayında koronavirüs teşhisi konulmuştu.

AUCKLAND TETİKTE

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ülkede 5 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini duyurdu. Başbakan Jacinda Ardern ise, COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almak için getirilen kısıtlamaların en azından Eylül ortasına kadar yürürlükte kalacağını ifade etti.

Yeni Zelanda'da şu ana dek bin 764 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulurken 23 kişi hayatını kaybetti, bin 630 kişiise iyileşti.

Ülkenin en büyük şehri olan Auckland'da 102 gün sonra ilk vakanın Ağustos ortasında tespit edilmesinin ardından başbakan Ardern, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istemişti.

Öte yandan, ülkede 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerde ertelendi.