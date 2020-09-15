İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.
Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı
15.09.2020 - 23:26 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,İsrail,BAE,Bahreyn,bayrak,Kudüs surları,
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