İlaçlarının gelecek hafta eczanelerde olması bekleniyor. Etken maddesi Favipiravir olarak açıklanan ilaçlar, daha önce yalnızca hastanelerde ve doktor kontrolünde hastalara verilebiliyordu. İlaçlardan Areplivir'in, eczane satış fiyatının 12 bin 320 ruble (yaklaşık 1.200 TL) olarak açıklandı. Koronavirin ise 11 bin 550 ruble (yaklaşık 1.100 TL) olacağı ifade edildi. Avifavir, Koronavir ve Areplivir olarak açıklanan ilaçların etken maddesi Favipiravir olarak belirtildi.
Rusya'da koronavirüs ilaçları eczanede satılacak
20.09.2020 - 05:49 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da koronavirüs tedavisi için geliştirilen üç ilacın eczanede satışına onay çıktı.
Etiketler : rusya,covid,
733120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/733120.aspx
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