Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Charite Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos'tan bu yana hastanede bulunan Navalnıy'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Navalnıy'ın tedavisinin tamamlanmasının ardından dün hastaneden taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, doktorların, Navalnıy'ın eski sağlığına tam olarak kavuşabileceğini düşündükleri ancak ağır zehirlenmenin uzun vadeli sonuçlarının ancak daha sonra değerlendirilebileceği kaydedildi.

Navalnıy'ın ne zaman Rusya'ya döneceği konusunda açıklama yapılmadı.

Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.