Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Ermenistan ordusu dün saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Ermeni güçlerinin, sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Kara birlikleri; tank, füze ve topçu birlikleri ile insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askerî araçlarını tespit ederek imha etti. Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sistemi de imha edildi. Ermeni askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı belirtildi. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu öğrenildi. Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplanırken, Azerbaycan Meclisi ülkede seferberlik ilan ederek savaş hâli pozisyonuna geçti. Ermenistan hükûmeti, Dağlık Karabağ’daki vaziyet nedeniyle ülkede “savaş durumu” ve “genel mobilizasyon” ilan etti.

GAZETECİLER HEDEF OLDU

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan gazetecileri de hedef aldı. Art arda gerçekleşen top atışlarından AA ekibi, yanında bulunan TRT ekibi ile birlikte son anda kaçarak kurtuldu.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN: TÜRKİYE'Yİ ALIN ÜSTÜMÜZDEN

Ermenistan Başbakanı Paşinyan uluslararası topluma Türkiye'nin muhtemel müdahalesini durdurma çağrısında bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Uluslararası toplumu, bölgede durumu istikrarsızlaştıracak Türkiye'nin muhtemel herhangi bir müdahalesini durdurmak için tüm nüfuzunu kullanmaya çağırıyorum. Bu müdahalenin, Güney Kafkasya ve komşu bölgeler için yıkıcı sonuçları olur" dedi.

DÜNYADAN 'ATEŞKES' VE 'DİYALOG' ÇAĞRISI

AB Konseyi, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, İran ve NATO, Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerilimden endişe duyduklarını açıklayarak, ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı. Ukrayna Havayolları, Erivan’a düzenlenen uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Gürcistan, Pakistan ve Ukrayna, Azerbaycan’a tam desteklerini açıklayan ülkeler...

6 KÖY KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bazı yerleşim birimlerini kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.

ALİYEV: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askerî araçları imha ettik” dedi. Ermenistan’ın yürüttüğü "çirkin siyasetle" bölgedeki tehlike merkezi hâline geldiğinin kaydeden Aliyev "Azerbaycan sadece öz topraklarını savunmaktadır. Dağlık Karabağ, tarihî olarak Azerbaycan toprağıdır ve bu hakikattir. Bu konuda uluslararası hukuk da bizim yanımızdadır. Bütün ülkeler Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımaktadır. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’ındır. Ermenistan ordusunun bizim toprağımızda ne işi var? Ermenistan işgalci devlettir ve bu işgale son verilmelidir, verilecektir" diye konuştu.

TÜRK SİHA’LARI ERMENİ HEDEFLERİNİ YERLE BİR ETTİ

Azerbaycan ordusu, sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusuna ait hedefleri yerle bir etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerinin vurulduğu görüntüleri paylaşırken, operasyonda Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanılması dikkat çekti. Görüntülerde yerli SİHA’ların Ermenilere ait unsurları imha edişi yer alırken, Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi: “Tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var...” Bu arada Ermenistan, 55 yaş altı bütün yedek askerleri Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı savaşmak üzere cepheye çağırdı.

'PARALI ASKER' YALANI

Amerika'daki Ermeni Diasporası başta olmak üzere Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere ait sosyal medya hesaplarının Suriye'den Azerbaycan'a paralı asker gönderildiğine dair yaptıkları propagandaların yalan olduğu ve Azerbaycan'da Suriye'den gelen paralı asker bulunmadığı bildirildi.

BAKAN AKAR: KAFKASYA'DA BARIŞIN ENGELİ ERMENİSTAN

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgalini kınadı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek sahadaki gelişmeler hakkında bilgi alan Akar “İşgalci Ermenistan, ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış, yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli; Ermenistan’ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhâl vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan’ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.