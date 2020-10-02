Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 51 kişi daha yaşamını yitirdi ve 7 bin 639 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1622'ye, vaka sayısı da 255 bin 771'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 807'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 183 bin 488'a ulaştı.

- Aktif vaka sayısı 70 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 70 bin 660'a yükseldi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.