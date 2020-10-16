Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fransa'da kırmızı bültenle aranan Tunus uyruklu Soumaya Raissi'yi (30) sahte Suriye kimliği ile merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına alındı. 14 Ekim'de gözaltına alınan kadın 2 gün boyunca sorgulandı. İfadesinde her şeyi inkar eden zanlı, koca şiddeti nedeniyle Fransa’dan kaçtığını öne sürdü. 4 yıldır aranan zanlının yaklaşık 5 ay önce Suriye üzerinden Adana’ya geldiği öğrenildi.

Soumaya Raissi'nin ilk eşi Rached Raissi'nin 2016 yılında Gaziantep’te yakalanıp tutuklandığı, tahliye edilince sınır dışı edildiği öğrenildi. Zanlı kadının kayınbiraderinin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. 2016 yılında Fransa’dan kaçıp Suriye’ye giden Soumaya Raissi'nin bu ülkede terör örgütünün gösterdiği bir kişiyle evlenip 1 çocuk dünyaya getirdiği de öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soumaya Raissi hakkında Interpol'ün, "tehlikeli eylem yapabilir, görüldüğü yerde tutuklanması gerekir" notunu paylaştığı öğrenildi.