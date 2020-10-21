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NATO Sekreteri Stoltenberg: "Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum"
21.10.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Sekreteri Jens Stoltenberg: "Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu. NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır."
Kaynak: İHA
Etiketler : Stoltenberg,
740531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740531.aspx
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