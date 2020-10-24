Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Johnson and Johnson (J&J) ile AstraZeneca firmalarına aşı denemelerini sürdürmesi için yeşil ışık yakıldığı kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, çalışmaların durdurulmasına neden olan deneklerde ortaya çıkan hastalıkların FDA bağımsız araştırma komitesi tarafından incelenerek Covid-19 aşısından kaynaklanmadığına karar verildiği aktarıldı.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, "Dünya çapında klinik deneylerin yeniden başlatılması harika bir haber çünkü bu korkunç pandemiyi yenmeye yardımcı olmak için bu aşıyı geliştirme çabalarımıza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini paylaştı.

6 EYLÜL'DE ARA VERİLMİŞTİ

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 virüsüne karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemeleri 6 Eylül’de deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD’de çalışmalarına ara verilmişti.

Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson da 12 Ekim’de, Covid-19 aşı deneylerinde bir katılımcının hastalanması nedeniyle çalışmalara ara verdiğini duyurmuştu.

Johnson and Johnson, 5 Ağustos'ta, 100 milyon dozluk Covid-19 aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.