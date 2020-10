Türkiye Gazetesi

İspanya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın hem Yunanistan hem de Türkiye'nin yakın dostu olduğuna dikkati çeken Hergueta, "Ülkeler arasındaki farklı tutumları anlıyoruz. Ancak önemli olan husus, bunlara müzakere edilmiş bir çözüm bulunması." değerlendirmesinde bulundu.

Hergueta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 75. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabında Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için tüm kıyıdaş ülkeler arasında bölgesel konferans düzenlenmesine yönelik önerisinin "çok iyi bir öneri" olduğunun altını çizerek, katılımcıların da ciddi bir şekilde dikkatini çektiğini ifade etti.

Söz konusu önerinin Avrupa Birliği (AB) nezdinde de ele alındığını kaydeden Hergueta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son görüşmelerinde de bölgesel konferans konusunu ele aldı ve bu olasılık üzerinde çalışmaya mutabık kaldı. Hayal gücümüzü yüksek tutarsak, ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.

- "BİZ YAPTIRIMLARA İNANMIYORUZ"

Hergueta Türkiye-AB ilişkilerine dair ise mevcut AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya'yla Türkiye'ye yönelik "yapıcı politika" üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Hergueta "Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar diğer ilişkileri zehirlememeli. Ayrı bir şekilde ele alınmalı ve hükümetiniz de ifade ettiği üzere, bu sorunlar Türkiye-Yunanistan arasında ikili olarak müzakere edilmeli. Biz bu çabaları destekliyoruz. Biz yaptırımlara inanmıyoruz. Türkiye'ye, birliğe yaklaşımına dair bir perspektif sunmamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Büyükelçi Hergueta, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Konsey tarafından buna ilişkin çalışma yürütmesi için görevlendirildiğini anımsattı.

Hergueta, vize serbestisi, göç meselesi ve Gümrük Birliği anlaşması gibi alanlardaki müzakerelerin tekrar başlatılması ve hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği anlaşmasının ekonomik ilişkileri geliştirmek için hem Türkiye hem de AB ülkeleri için büyük önem taşıdığına işaret eden Büyükelçi Hergueta, birçok İspanyol şirketin de anlaşmadan faydalandığına dikkati çekti.

Hergueta, "Daha fazla İspanyol şirket Türkiye'ye gelerek ya fabrika kuruyor ya da Türk şirketlerle sözleşme imzalıyor. Örneğin, Inditex ve Mango gibi tekstil grupları üretim için yaklaşık 400 Türk şirketiyle çalışıyor. Bu olağanüstü bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE DÜNYANIN FABRİKASI OLABİLİR"

İspanyol şirketlerin Türkiye'de üretim imkanlarının aynı fiyatlarla Çin'den daha etkili olduğunu farkettiğini belirten Hergueta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi bu Türkiye için çok büyük bir fırsat, Türkiye dünyanın fabrikası olabilir. Bu Türkiye'yi çok zengin yapar. Bizi de daha rekabetçi hale getirir, çünkü buradan ihracat yapabiliriz." diye konuştu.

Hergueta, bunun Türkiye ve İspanya açısından "önemli bir ortak alan" olduğuna dikkati çekerek, "Daha fazla yabancı yatırım, Türkiye'de daha büyük endüstriyel üretim anlamına gelir ve bu hepimiz için kazan-kazan durumu oluşturur." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE-İSPANYA İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL DÜZEYDE"

Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin ise "mükemmel düzeyde" olduğuna işaret eden Hergueta, bu nedenle ilişkileri iyileştirme anlamında çok fazla alan bulunmadığını kaydetti.

Hergueta, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son bulduğu anda, planımız Türk pazarının sağladığı imkanları tanıtmak için getirebildiğimiz kadar İspanyol şirketi ülkenize getirmek. "dedi.

İspanyol şirketlerin halihazırda Türkiye'de bulunan fabrikaları da görmesinin önem taşıdığının altını çizen Hergueta, böylelikle yatırım imkanlarını keşfedebileceklerini belirtti.

Hergueta, Türkiye'deki İspanyol şirketlerinin çok olumlu deneyimlere sahip olduğunu kaydederek, yeni İspanyol yatırımcıların iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Büyükelçi Hergueta, "Birbirimizi tamamlayabiliriz. Ekonomi alanında daha da fazla ilerleme kaydedebiliriz. Salgının ne kadar süreciğini henüz bilmiyoruz ancak Kovid-19'un etkisi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, ilk etapta korktuğumuz kadar etkilemeyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "HAYATIMIN EN İYİ TAYİNİ"

Türkiye'ye büyükelçi olarak atanmasını ise Hergueta şu sözlerle tanımladı:

"Türkiye'ye büyükelçi pozisyonunu teklif ettiklerinde çok mutlu oldum çünkü bunu hayatımın tayini olarak değerlendiriyorum. Türkiye'ye daha önce birkaç kez geldim. Türkiye'yi iyi biliyorum. Türk tarihini çok çalışıyorum. İstanbul'u çok iyi tanıyorum. Birçok kez aile tatilimizi bu şehirde geçirdik çünkü İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri."

Hergueta, Türkiye'yi 1980'li yıllardan beri ziyaret ettiğini, ülkelinin özellikle altyapı bakımından son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

- "TÜRKİYE'DE HER YERDE REFAHIN İZLERİNE RASTLIYORSUNUZ"

Büyükelçi Hergueta, "Ankara ve İstanbul'da gördüğüm üç-dört yollu otobanları Avrupa'da görmedim. Aynı şekilde köprüleri. Türkiye'de hükümetin çabalarından çok etkilendim, bu Türkiye'nin bir amacı olduğunu gösteriyor. Altyapı geliştirilmesi konusundaki kararlılığı her yerde görüyorsunuz ve bunu mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Etrafınızda her yerde refahın izlerine rastlıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un İspanya'yı vurduğu ilk dalga döneminde Türkiye'nin solunum cihazı gönderdiğini anımsatan Hergueta, "İspanya bu alanda eksiklik çekiyordu ve Türkiye kendisi de zor durumda olmasına rağmen bizim için hayati öneme sahip olan bu makinaları gönderdi. Hükümetinize bu nedenle çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "BÜYÜKELÇİLİK FAALİYETLERİMİZ ÇOK VERİMLİ"

Türk ve İspanyol halklarının birbirini yakından tanıdığını kaydeden Hergueta, Türkiye'den İspanya'nın farklı şehirlerine çok sayıda uçuş bulunduğuna dikkati çekti.

Hergueta, uçuşların sadece Madrid'e değil aynı zamanda Valencia, Bilbao, Barselona ve Malaga gibi şehirlere gerçekleştiğini, birçok İspanyol'un Türkiye'ye tatile ve sağlık tedavisine geldiğini söyledi.

"İspanyollar Türkiye'de, Türkler de İspanya'da kendini çok iyi hissediyor." diyen Hergueta, büyükelçiliğin de çok sayıda etkinlik düzenlediğini bildirdi.

Salgının bu açıdan fırsata çevrilebileceğine dikkati çeken Hergueta, "Ortalama iki günde bir etkinlik düzenliyoruz, bu da her ay yaklaşık 14 etkinliğe tekabül ediyor. Gelecek ay sanırım 20'den fazla etkinliğimiz olacak. Faaliyetlerimiz çok verimli ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde de tanınmamıza olanak sağlıyor." bilgisini paylaştı.

Hergueta, büyükelçiliğin Türkiye'yle olan deneyim ve ilişkilerini anlatmaları için meşhur kişileri getirmek istediğini, Türkiye'deki Latin Amerika toplumlarıyla da etkinlik hazırlıkları yürüttüklerini duyurdu.