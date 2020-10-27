Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batıdaki Hubbaza petrol alanında 11 numaralı petrol kuyusunun korumalarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Harbiye, DEAŞ terör örgütü militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda, 1 polis memurunun öldüğünü açıkladı.

Saldırının, polis memurlarının nöbet değişimi sırasında yapıldığını belirten Harbiye, saldırı sırasında teröristler ve koruma polisler arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldığını belirten Harbiye, saldırganların peşine düşüldüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş; söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.