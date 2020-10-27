Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de “Uçan Balık” lakaplı John Bream, helikopterle 40 metre yüksekten paraşütsüz olarak Solvent boğazının sularına atladı.

Eski paraşütçü Bream, bu atlayışıyla dünya rekoru kırdı.

Üç çocuk babası Bream, 18 aydır atlayış için antrenman yapıyordu.

Atlayış sırasında Bream’ın hızının saatte 120 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Doğru bir teknikle atlanmaması halinde yaralanma ya da ölmenin işten bile olmayacağını söyleyen 34 yaşındaki İngiliz, uzun süredir planladığı atlayışı başarıyla gerçekleştirdiği ve insanların yüzünde bir nebze gülümsemeye yol açtığı için mutlu olduğunu ifade etti.