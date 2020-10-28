Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’da 1 Kasım’da tamamen veganlara (et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan kaynaklı hiçbir ürün tüketmeyenler) yönelik bir kasap açılacak.

Rudy's Vegan Kasap’ta et yerine soya ve buğday glüteninden yapılmış taklitleri satılacak. Aktör Charlie Condou tarafından Twitter’da tanıtımı yapılan dükkan farklı tepkilere yol açtı.

Kimileri “kasap” ibaresine karşı çıkarken kimi kullanıcılar da “Bu dükkânın manavdan ne farkı var?” yorumunda bulundu.

Yorumlar üzerine bir açıklama yapan sahibi, dükkanın Amerikan tarzı fast foodların vegan versiyonu olacağını, etsiz burger, buğday glütenli sosis, sütsüz milkshake ve soya pastırmasından sandviçler satacaklarını duyurdu.

Londra’da daha önce de bir vegan kasap açılmış, tutmayınca dükkânda yeniden normal et satılmaya başlanmıştı.