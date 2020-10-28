Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Halep kentine bağlı Azez ilçesinin yakınların daha önce PKK/YPG terör örgütlerinin kontrol altında olan El-Jatt bölgesinde toplu mezar bulundu. Tarım arazisinden dönen Suriyeli çiftçinin hasat ve ekim çalışmaları yararken kemik parçaları bulmasının ardından ihbarda bulundu. Bölgedeki sivil savunma ekipleri çiftçinin ihbarı üzerine kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu mezardan 7 kişiye ait cansız beden çıkarıldı. Yerel kaynaklara göre, arama çalışmaları hala sürüyor.